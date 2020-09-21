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Челси - Ливерпуль 0:2. Видео голов и обзор матча

Англия
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Смотреть видео обзор матча Челси - Ливерпуль, английская Премьер-лига, 20 сентября 2020

Челси - Ливерпуль 0:2. Видео голов и обзор матча
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Вашему вниманию видео обзор матча Челси - Ливерпуль, которые встречались во втором туре АПЛ. Это была крайне неудачная игра для команды Фрэнка Лэмпарда - перед перерывом Кристенсен заработал красную, Кэпа привез гол в свои ворота, позволив Мане перехватить его пас, а Жоржиньо не реализовал пенальти. В итоге Мане оформил дубль, а красные победили 2:0. Добавим, что в составе команды Клоппа дебютировал Тьяго Алькантара, который сразу же установил рекорд по количеству передач в течение тайма.

Английская Премьер-лига. Второй тур
Челси - Ливерпуль 0:2
Голы: Мане 50, 54
На 75-й минуте Жоржиньо не реализовал пенальти
Удаление - Кристенсен 45 + 1

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В статье: Челси (Лондон) Ливерпуль Садио Мане
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