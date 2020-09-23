Ливерпуль может подписать друга Мане

"Ливерпуль" близок к подписанию нападающего "Уотфорда" Исмаилы Сарра, пишет Daily Express.

Как пишет источник, мерисайдцы ведут переговоры по условиям личного контракта 22-летнего сенегальца.

В сезоне-2019/20 Сарр провел за "Уотфорд" 30 матчей, на его счету 6 голов и 6 результативных передач.

Стоит отметить, что именно Сарр забил два мяча в ворота Ливерпуля в феврале 2020 года, тогда мерсисайдцы проиграли 3-0.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 24,5 миллиона евро.