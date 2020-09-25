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Порту готов продать Теллеса за 20 миллионов евро

Англия
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Трансфер под вопросом

Порту готов продать Теллеса за 20 миллионов евро
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" и "Порту" не могут договориться о трансфере защитника Алекса Теллеса, сообщает The Guardian.

"Драконы" готовы продать 27-летнего футболиста за € 20 млн. Сам бразилец считает требования клуба завышенными. Аналогичной позиции придерживаются и "красные дьяволы". Контракт Теллеса с "Порту" истекает следующим летом, и уже в январе он сможет подписать предварительное соглашение со своим будущим клубом.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" уже согласовал условия контракта с Теллесом.

Алекс начинал карьеру на родине, а в 2014 году перебрался в Европу, присоединившись к "Галатасараю". Из турецкого клуба он позднее отправился на правах аренды в "Интер", а в 2016 году перешёл в "Порту".

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В статье: Порту Манчестер Юнайтед Алекс Теллес Порту (Португалия)
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