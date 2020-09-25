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Рауль Хименес может перейти в Манчестер Юнайтед

Англия
(1 голосов)

Манкунианцы заинтересованы в игроке

Рауль Хименес может перейти в Манчестер Юнайтед
Новина українською

Нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес может стать игроком "Манчестер Юнайтед", сообщает Goal.com.

По данным источника, 29-летний мексиканец уже этим летом может сменить клуб. Макунианцы готовы заплатить за Хименеса 60 миллионов евро плюс бонусы.

В нынешнем сезоне АПЛ Хименес провел два матча и забил два мяча.

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В статье: Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Рауль Хименес
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