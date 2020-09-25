Рауль Хименес может перейти в Манчестер Юнайтед

Нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес может стать игроком "Манчестер Юнайтед", сообщает Goal.com.

По данным источника, 29-летний мексиканец уже этим летом может сменить клуб. Макунианцы готовы заплатить за Хименеса 60 миллионов евро плюс бонусы.

В нынешнем сезоне АПЛ Хименес провел два матча и забил два мяча.