Зиеш и Пулишич пропустят матч с Вест Бромвичем

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард на предматчевой пресс-конференции сообщил, что полузащитники Кристиан Пулишич и Хаким Зиеш не сыграют против "Вест Бромвича" в матче 3-го тура АПЛ.

"Пулишич и Зиеш пока не готовы играть. Да, они начали работу в общей группе, однако рисковать их здоровьем я не планирую. Давайте подождем неделю-вторую, и вы их обязательно увидите", — цитирует Лэмпарда Goal.com.