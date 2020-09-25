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Зиеш и Пулишич пропустят матч с Вест Бромвичем
Пока они не готовы играть
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард на предматчевой пресс-конференции сообщил, что полузащитники Кристиан Пулишич и Хаким Зиеш не сыграют против "Вест Бромвича" в матче 3-го тура АПЛ.
"Пулишич и Зиеш пока не готовы играть. Да, они начали работу в общей группе, однако рисковать их здоровьем я не планирую. Давайте подождем неделю-вторую, и вы их обязательно увидите", — цитирует Лэмпарда Goal.com.
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