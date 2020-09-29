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Арбитр матча Ливерпуль – Арсенал крайне расстроился, когда Ляказетт не забил в ворота Алиссона

Англия
(1 голосов)

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Арбитр матча Ливерпуль – Арсенал крайне расстроился, когда Ляказетт не забил в ворота Алиссона
Новина українською

"Арсенал" уступил "Ливерпулю" в рамках 3-го тура Английской Премьер-лиги (3:1). При счете 2:1 в пользу "красных" Александр Ляказетт не воспользовался редким шансом "канониров" отличиться в воротах Алиссона.

Читайте такжеПо первому закону Клоппа. АПЛ. Ливерпуль – Арсенал 3:1

Однозначно, после этого расстроились все болельщики "Арсенала" перед телевизорами. Однако, эмоционально отреагировал даже главный арбитр встречи Крэйг Поусон.

Футбольной общественности известно, что подобным поведением раньше часто отличался другой английский рефери – Майк Дин. Он легко может неудовлетворительно покачать головой в случае потери мяча командой в перспективной атаке и отпраздновать гол "Тоттенхэма" в ворота соперника.

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В статье: Арсенал (Лондон) Ливерпуль Александр Лаказетт Алиссон Бекер Крейг Поусон
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Комментарии (1)
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FCZK-1922 (Кировоград)
29.09.2020 в 12:40
по ходу у него ставка сгорела на тотал больше 1,5 на Арс))
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