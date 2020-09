Арбитр матча Ливерпуль – Арсенал крайне расстроился, когда Ляказетт не забил в ворота Алиссона

"Арсенал" уступил "Ливерпулю" в рамках 3-го тура Английской Премьер-лиги (3:1). При счете 2:1 в пользу "красных" Александр Ляказетт не воспользовался редким шансом "канониров" отличиться в воротах Алиссона.

Однозначно, после этого расстроились все болельщики "Арсенала" перед телевизорами. Однако, эмоционально отреагировал даже главный арбитр встречи Крэйг Поусон.

Even Craig Pawson the referee was pissed ???????????????????????????????????? pic.twitter.com/WXRd31v5ik