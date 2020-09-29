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Сане не сыграет в матче за Суперкубок Германии против Боруссии
У игрока травма колена
Новичок "Баварии" Лерой Сане не примет участия в матче за Суперкубок Германии против "Боруссии" из Дортмунда, сообщает пресс-служба мюнхенцев. 24-летний форвард сборной Германии получил травму колена. Также под вопросом участие Давида Алабы.
Сане перешел в "Баварию" этим летом из "Манчестер Сити" и на данный момент принял участие в двух играх чемпионата Германии и встрече за Суперкубок УЕФА против "Севильи" (2:1).
Матч "Бавария" — "Боруссия" состоится 30 сентября в Мюнхене, начало — в 21.30 по киевскому времени.
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