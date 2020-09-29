Лэмпард хочет отдать Лофтус-Чика в аренду

Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик может уйти в аренду до конца сезона. Об этом заявил наставник "синих" Фрэнк Лэмпард.

"Я открыт с Рубеном. На прошлой неделе мы беседовали несколько раз. Ему нужно играть. Есть вероятность, что Рубен мог бы уйти в аренду. Думаю, это было бы здорово для него", – цитирует специалиста Sky Sports.

Лэмпард рассчитывает на 24-летнего хавбека в долгосрочной перспективе. Однако тренер считает, что в ближайшее время у футболиста будет не так много возможностей, чтобы получать регулярную игровую практику.