Арсенал предложил 40 миллионов евро за Ауара

Лондонский "Арсенал" хочет подписать полузащитника французского "Лиона" Уссема Ауара и предлагает за него € 40 млн, сообщает итальянский журналист Николо Скира в "Твиттере".

По информации источника, "канониры" уже согласовали условия пятилетнего контракта с 22-летним хавбеком. Игрок также не против переехать в Лондон. Переговоры между клубами по сумме сделки продолжаются.

В минувшем сезоне Ауар провёл в чемпионате Франции 25 матчей, в которых забил три мяча и отдал пять голевых передач. Ранее стало известно, что хавбек является приоритетной целью лондонского "Арсенала" в нынешнее трансферное окно. Президент "Лиона" сообщал, что клуб запросил у "Арсенала" более € 40 млн.