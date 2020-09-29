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Арсенал предложил 40 миллионов евро за Ауара

Англия
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Канониры хотят усилить центр поля

Арсенал предложил 40 миллионов евро за Ауара
Новина українською

Лондонский "Арсенал" хочет подписать полузащитника французского "Лиона" Уссема Ауара и предлагает за него € 40 млн, сообщает итальянский журналист Николо Скира в "Твиттере".

По информации источника, "канониры" уже согласовали условия пятилетнего контракта с 22-летним хавбеком. Игрок также не против переехать в Лондон. Переговоры между клубами по сумме сделки продолжаются.

В минувшем сезоне Ауар провёл в чемпионате Франции 25 матчей, в которых забил три мяча и отдал пять голевых передач. Ранее стало известно, что хавбек является приоритетной целью лондонского "Арсенала" в нынешнее трансферное окно. Президент "Лиона" сообщал, что клуб запросил у "Арсенала" более € 40 млн.

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В статье: Арсенал (Лондон) Лион Олимпик (Лион) Уссем Ауа
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