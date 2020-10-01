Кубок лиги. Ливерпуль - Арсенал 0:0 (пен. 4:5). Когда серия пенальти привычное дело

За последний год "Ливерпуль" и "Арсенал" третий раз встречаются в кубковой дуэли, расписывают основное время вничью, и доводят дело до серии пенальти. В октябре прошлого года команды расписали фантастическую мировую 5:5, а затем с 11-ти метров лучше пробили мерсисайдцы - 5:4. В Кубке лиги встречались команды. Затем была игра в Кубке Англии и ничья 1:1 в основное время, в серии пенальти "канонирам" повезло больше - 5:4. И сегодня история повторяется...

Подопечные Юргена Клоппа не имели права так затягивать игру, более того, имели с десяток шансов забить решающий гол. Красноречива статистика ударов по воротам - 16 против 6. И хоть преимущество "красных" нельзя назвать доминирующим, очевидно, что подопечные Артеты строили свою игру от обороны и больше времени уделяли защите своих ворот.

У хозяев не смогли забить из отменных позиций Жота, Минамино, ван Дейк, выделялся Круич, с желанием показать себя в важном поединке. Странно, но Салах совершенно не был заметен. У гостей обязательно необходимо отметить линию обороны и Лено конкретно. Порой невероятный натиск выдерживали лондонцы.

Реальный шанс забить у "Арсенала" возник только на 70-й минуте, когда Холдинге немного не хватило выдержки и хладнокровия. Вообще, столичная команда напоминала стойкого спарринг-партнера для элитного боксера. А "Ливерпуль" заигрался, перестарался и перегорел. Впрочем, ничего неожиданного - не хватило выдержки и сосредоточенности, своеобразный сбой в программе.

Смазали концовку мерсисайдцы. На последних минутах обе команды подсели, одна из них могла бы вырвать необходимый результат, если бы находилась в лучшей физической готовности. Сказывается короткая, неоднозначная пауза между сезонами, когда команды не имели возможности провести полноценные сборы.

Затем была серия пенальти. Почти без ошибок и при пустых трибунах казалось, что игроки выглядят более собранно. Сначала вели в счете хозяева, но именно поддержки болельщиков и не хватило "Ливерпулю". Первым промахнулся "канонир" Эль-Ненни, а затем мимо выстрелили представители "красных" - Дивок Ориги и Гарри Уилсон. Решающий удар нанес Джозефф Уилсон.

В Кубке лиги "Арсенал" идет дальше, настоящий кубковый боец. А "Ливерпулю", как и в прошлом сезоне, лучше не распыляться и сосредоточится на одном-двух приоритетных турнирах. Может хватит сил.

Кубок английской лиги. 4-й раунд

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)

Главный судья: Кевин Френд (Лестершир)

Ливерпуль - Арсенал 0:0

Серия послематчевых пенальти - 4:5

Арсенал: Лено - Седрик, Холдинг, Габриэль, Колашинац - Себалльос, Уиллок, Джака - Пепе, Нкетиа, Сака.

Ливерпуль: Адриан - Н. Уильямс, Р. Уильямс, ван Дейк, Милнер - Уилсон, Джонс, Круич - Салах, Жота, Минамино.