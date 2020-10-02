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Гвардиола: Кем я больше всего восхищаюсь в футболе? Марсело Бьелса
Уже на этих выходных они встретятся в матче
Главный тренер "Ман Сити" Хосеп Гвардиола высказался о наставнике "Лидса" Марсело Бьелса.
"Марсело Бьелса? Думаю, что это тот человек, которым я больше всего восхищаюсь в футболе. Он отличный человек и тренер. Марсело - уникальный тренер. Он умет по-настоящему управлять командой.
Бьелса самый влиятельный тренер в моей жизни? Нет. Я тренировался каждый день под руководством Йохана Кройфа и он - наиболее влиятельный для меня наставник", - приводит слова испанца Goal.
Уже завтра Гвардиола сыграет против Бьелсы - "Ман Сити" встретится с "Лидсом".