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Гвардиола: Кем я больше всего восхищаюсь в футболе? Марсело Бьелса

Англия
(2 голосов)

Уже на этих выходных они встретятся в матче

Гвардиола: Кем я больше всего восхищаюсь в футболе? Марсело Бьелса
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Ман Сити" Хосеп Гвардиола высказался о наставнике "Лидса" Марсело Бьелса.

"Марсело Бьелса? Думаю, что это тот человек, которым я больше всего восхищаюсь в футболе. Он отличный человек и тренер. Марсело - уникальный тренер. Он умет по-настоящему управлять командой.

Бьелса самый влиятельный тренер в моей жизни? Нет. Я тренировался каждый день под руководством Йохана Кройфа и он - наиболее влиятельный для меня наставник", - приводит слова испанца Goal.

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Уже завтра Гвардиола сыграет против Бьелсы - "Ман Сити" встретится с "Лидсом".

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В статье: Хосеп Гвардиола Марсело Бьелса Манчестер Сити
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Комментарии (1)
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ascent (Луксор)
02.10.2020 в 22:09
У Суркиса другое мнение ...
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