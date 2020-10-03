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За ним охотились гранды. Хименес продлил контракт с Вулвз
Новый контракт подписан до 2024 года
Официальный сайт "Вулверхэмптона" сообщает, что клуб продлил контракт с форвардом Раулем Хименесом.
Новое соглашение с 29-летним мексиканским нападающим рассчитано до июня 2024 года.
Хименес перешел в стан "волков" из "Бенфики" в 2018-м году. В текущем сезоне Рауль провел 4 матча и записал на свой счет 2 гола.
✍️ #Raul2024 pic.twitter.com/fpUQEYlwly— Wolves (@Wolves) October 3, 2020
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Источник:wolves.co.uk
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