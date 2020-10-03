За ним охотились гранды. Хименес продлил контракт с Вулвз

Официальный сайт "Вулверхэмптона" сообщает, что клуб продлил контракт с форвардом Раулем Хименесом.

Новое соглашение с 29-летним мексиканским нападающим рассчитано до июня 2024 года.

Хименес перешел в стан "волков" из "Бенфики" в 2018-м году. В текущем сезоне Рауль провел 4 матча и записал на свой счет 2 гола.