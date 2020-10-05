Клопп прокомментировал разгромное поражение Ливерпуля Астон Вилле со счетом 7:2

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал крупное поражение от "Астон Виллы" (7:2) в 4-м туре Английской Премьер-лиги. "Красные" пропустили 7 мячей впервые в истории АПЛ, также данное поражение стало крупнейшим в тренерской карьере Клоппа. Цитирует Юргена BBC.

"Астон Вилла" сыграла очень хорошо. Они умно использовали свои физические кондиции и были нацелены на результат, а мы – нет. У нас были хорошие моменты, которые мы не использовали, но когда пропускаешь 7, то вряд ли можно говорить о том, что счет мог бы быть и 7:7".

"Ребята постоянно теряли мяч в неподходящих зонах, не защищались должным образом. "Ливерпуль" упустил нити игры после 0:1. Несколько лет назад мы сказали себе, что хотим творить историю. Поражение "Вилле" – это исторический момент, но со знаком минус".