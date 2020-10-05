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Клопп прокомментировал разгромное поражение Ливерпуля Астон Вилле со счетом 7:2

Англия
(1 голосов)

С каким, еще раз, счетом?!

Клопп прокомментировал разгромное поражение Ливерпуля Астон Вилле со счетом 7:2
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Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал крупное поражение от "Астон Виллы" (7:2) в 4-м туре Английской Премьер-лиги. "Красные" пропустили 7 мячей впервые в истории АПЛ, также данное поражение стало крупнейшим в тренерской карьере Клоппа. Цитирует Юргена BBC.

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"Астон Вилла" сыграла очень хорошо. Они умно использовали свои физические кондиции и были нацелены на результат, а мы – нет. У нас были хорошие моменты, которые мы не использовали, но когда пропускаешь 7, то вряд ли можно говорить о том, что счет мог бы быть и 7:7".

"Ребята постоянно теряли мяч в неподходящих зонах, не защищались должным образом. "Ливерпуль" упустил нити игры после 0:1. Несколько лет назад мы сказали себе, что хотим творить историю. Поражение "Вилле" – это исторический момент, но со знаком минус".

"Я бы с удовольствием провел несколько тренировок, но сейчас парни уезжают в лагеря сборных, надеюсь, они вернутся здоровыми и мы продолжим подготовку к "Эвертону". Алиссон? Он выбыл на несколько недель".

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В статье: Юрген Клопп Астон Вилла (Бирмингем) Ливерпуль Алиссон Бекер
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Источник:
BBC

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Комментарии (4)
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maks1923 (Ирпень)
05.10.2020 в 12:39
Молодец что не отморозился,наши после такого интервью не дают
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+1
0
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Инспектор ( )
05.10.2020 в 11:18
Нужно усиление в защите. Берите Зинченко
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0
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
05.10.2020 в 11:41
Він і даром Ліверпулю не потрібен, хіба бутси чистити.
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+2
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
05.10.2020 в 11:05
Короновірусний футбол.
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+2
0


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