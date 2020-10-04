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АПЛ. Астон Вилла - Ливерпуль 7:2. Неужели такое возможно...

Англия
(1 голосов)

Что-то важное сломалось в немецком механизме английской машины Юргена Клоппа

АПЛ. Астон Вилла - Ливерпуль 7:2. Неужели такое возможно...
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АПЛ. Четвертый тур

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем)
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс)

Астон Вилла - Ливерпуль 7:2

Голы: Уоткинс 4, Уоткинс 23, МакГинн 35, Уоткинс 39, Баркли 55, Грилиш 66, Грилиш 75 - Салах 33, Салах 60

Астон Вилла: 26. Мартинес, 15. Конса, 18. Таргетт, 40. Мингс, 2. Кэш (Аль-Мухаммади 80), 6. Дуглас Луис (Накамба 80), 7. МакГинн, 10. Грилиш, 11. Уоткинс, 17. Трезеге (Траоре 87), 20. Баркли.

Ливерпуль: 13. Адриан, 3. Фабиньо, 4. ван Дейк, 12. Гомез (Джонс 61), 26. Робертсон, 5. Вейналдум, 9. Фирмино (Милнер 68), 66. Александер-Арнольд, 20. Жота, 11. Салах, 8. Кейта (Минамино 46).

Предупреждения: Дуглас Луис 46 - ван Дейк 38

АПЛ. Астон Вилла - Ливерпуль 7:2. Неужели такое возможно... - изображение 1

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В статье: Юрген Клопп Астон Вилла (Бирмингем) Ливерпуль
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Комментарии (11)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
04.10.2020 в 23:17
астон поднял на вилы ливер пуль
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ShtanGa (Славське)
04.10.2020 в 23:17
Буває
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0
0
Footballhead (м. Чернігів)
04.10.2020 в 23:16
Лузерпуль - дно. Покупка Жоти - найбільший трансферний провал цього літа; 40 мільйонів за непонятного пасажира ще треба примудритися викинути на вітер. Вілла одразу включила домінування і прибила переоцінених чемпіонів Копа дель Соля. Безтрофейнику час назад на дно до своїх педодрузів з МЮ. А Леви молодчаги, повернення до ери О'Нілла з ЛЧ уже близько.
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0
0
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okolegko (Київ)
04.10.2020 в 23:17
Хто такі "безтрофейники" та "педодрузі з МЮ" незрозуміло
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0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
04.10.2020 в 23:17
Что ты несешь чучело
Ответить
0
0
avatar
okolegko (Київ)
04.10.2020 в 23:16
АПЛ цьогоріч це просто космос
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+1
0
Черноморчик (Одесса )
04.10.2020 в 23:16
когда уже у нас будут так выносить лидеров .
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
04.10.2020 в 23:15
это было что-то с чем-то.
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+1
0
мы за динамо (киев)
04.10.2020 в 23:15
день відкритих дверей якийсь.
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0
0
avatar
Rriddle (Ukraine )
04.10.2020 в 23:14
Игру не видел, но Ливерпуль осуждаю))
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+1
0
FCZK-1922 (Кировоград)
04.10.2020 в 23:13
Вы чего абалдели, за вас же люди болеют, что это нах мать вашу было???
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0
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