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АПЛ. Астон Вилла - Ливерпуль 7:2. Неужели такое возможно...
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АПЛ. Четвертый тур
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем)
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс)
Астон Вилла - Ливерпуль 7:2
Голы: Уоткинс 4, Уоткинс 23, МакГинн 35, Уоткинс 39, Баркли 55, Грилиш 66, Грилиш 75 - Салах 33, Салах 60
Астон Вилла: 26. Мартинес, 15. Конса, 18. Таргетт, 40. Мингс, 2. Кэш (Аль-Мухаммади 80), 6. Дуглас Луис (Накамба 80), 7. МакГинн, 10. Грилиш, 11. Уоткинс, 17. Трезеге (Траоре 87), 20. Баркли.
Ливерпуль: 13. Адриан, 3. Фабиньо, 4. ван Дейк, 12. Гомез (Джонс 61), 26. Робертсон, 5. Вейналдум, 9. Фирмино (Милнер 68), 66. Александер-Арнольд, 20. Жота, 11. Салах, 8. Кейта (Минамино 46).
Предупреждения: Дуглас Луис 46 - ван Дейк 38