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Обогнав итальянские клубы: Эвертон приобрел защитника Норвича
Помните Годфри?
Пресс-служба "Эвертона" на своем официальном сайте объявила о переходе защитника Бена Годфри из "Норвич Сити". Англичанин подписал с клубом из Ливерпуля контракт до 2025 года. По информации британских СМИ, за 22-летнего исполнителя заплатили 22 миллиона евро.
Ранее в прессе сообщалось о том, что в услугах Годфри заинтересованы итальянские "Милан" и "Наполи".
Напомним, Бен защищал цвета "канареек" с 2016 года. В прошлом сезоне защитник сыграл 30 матчей в АПЛ. По итогам кампании-2019/20 команда вылетела из Высшего дивизиона Англии. В текущем розыгрыше Чемпионшипа Годфри уже сыграл в 3 встречах, "Эвертон" после 4 туров лидирует в чемпионате Англии.
✍️ | It’s good news for the Blues… ????#WelcomeGodfrey pic.twitter.com/ZhcGTRyMXk— Everton (@Everton) October 5, 2020