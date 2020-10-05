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Обогнав итальянские клубы: Эвертон приобрел защитника Норвича

Англия
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Помните Годфри?

Обогнав итальянские клубы: Эвертон приобрел защитника Норвича
Новина українською

Пресс-служба "Эвертона" на своем официальном сайте объявила о переходе защитника Бена Годфри из "Норвич Сити". Англичанин подписал с клубом из Ливерпуля контракт до 2025 года. По информации британских СМИ, за 22-летнего исполнителя заплатили 22 миллиона евро.

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Ранее в прессе сообщалось о том, что в услугах Годфри заинтересованы итальянские "Милан" и "Наполи".

Напомним, Бен защищал цвета "канареек" с 2016 года. В прошлом сезоне защитник сыграл 30 матчей в АПЛ. По итогам кампании-2019/20 команда вылетела из Высшего дивизиона Англии. В текущем розыгрыше Чемпионшипа Годфри уже сыграл в 3 встречах, "Эвертон" после 4 туров лидирует в чемпионате Англии.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Норвич Сити Бен Годфри
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