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Хоффенхайм арендовал 30-летнего полузащитника Шальке
Себастьян Руди проведет следующий сезон в составе деревенских
Полузащитник Себастьян Руди вернулся в "Хоффенхайм". Клуб арендовал 30-летнего хавбека у "Шальке", сообщает сайт клуба.
Руди уже выступал за "Хоффенхайм" на правах аренды в прошлом сезоне. До этого он играл за клуб в период с 2010 по 2017 годы, после чего перешел в "Баварию".
????#TSG #DeadlineDay pic.twitter.com/r04uduapjR— TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) October 5, 2020
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