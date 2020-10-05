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Хоффенхайм арендовал 30-летнего полузащитника Шальке

Англия
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Себастьян Руди проведет следующий сезон в составе деревенских

Хоффенхайм арендовал 30-летнего полузащитника Шальке
Новина українською

Полузащитник Себастьян Руди вернулся в "Хоффенхайм". Клуб арендовал 30-летнего хавбека у "Шальке", сообщает сайт клуба.

Руди уже выступал за "Хоффенхайм" на правах аренды в прошлом сезоне. До этого он играл за клуб в период с 2010 по 2017 годы, после чего перешел в "Баварию".

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В статье: Себастьян Руди Хоффенхайм
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