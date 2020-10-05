Хоффенхайм арендовал 30-летнего полузащитника Шальке

Полузащитник Себастьян Руди вернулся в "Хоффенхайм". Клуб арендовал 30-летнего хавбека у "Шальке", сообщает сайт клуба.

Руди уже выступал за "Хоффенхайм" на правах аренды в прошлом сезоне. До этого он играл за клуб в период с 2010 по 2017 годы, после чего перешел в "Баварию".