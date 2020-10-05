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Хрустальный талант. Вест Хэм разорвал контракт с Уилширом
А какие подавал надежды
Джек Уилшир покидает "Вест Хэм". Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Контракт с 28-летним полузащитником был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Отныне, английский футболист получает статус свободного агента.
В свое время, играя за "Арсенал", Джек считался самым талантливым английским футболистом. Однако из-за частых травм он не может реализовать потенциал.
За два года в "Вест Хэме" он отыграл лишь 26 игр.
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Комментарии (2)
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storm_ua (Николаев)
05.10.2020 в 23:35
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Wreck (Киев)
05.10.2020 в 22:57
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