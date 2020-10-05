Хрустальный талант. Вест Хэм разорвал контракт с Уилширом

Джек Уилшир покидает "Вест Хэм". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с 28-летним полузащитником был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Отныне, английский футболист получает статус свободного агента.

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В свое время, играя за "Арсенал", Джек считался самым талантливым английским футболистом. Однако из-за частых травм он не может реализовать потенциал.

За два года в "Вест Хэме" он отыграл лишь 26 игр.