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Хрустальный талант. Вест Хэм разорвал контракт с Уилширом

Англия
(1 голосов)

А какие подавал надежды

Хрустальный талант. Вест Хэм разорвал контракт с Уилширом
UA-Футбол
Новина українською

Джек Уилшир покидает "Вест Хэм". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с 28-летним полузащитником был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Отныне, английский футболист получает статус свободного агента.

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В свое время, играя за "Арсенал", Джек считался самым талантливым английским футболистом. Однако из-за частых травм он не может реализовать потенциал.

За два года в "Вест Хэме" он отыграл лишь 26 игр.

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В статье: Джек Уилшир Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (2)
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storm_ua (Николаев)
05.10.2020 в 23:35
Ярмоле приготовится, мало того что хрустальный, так ещё и бревно в игре...с вещами на выход.
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0
-1
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Wreck (Киев)
05.10.2020 в 22:57
Хрустальным походу нельзя играть в Вест Хэме. Ярмоле не фартануло
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0
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