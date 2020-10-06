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Игрок Ливерпуля сдал положительный тест на коронавирус
Ранее инфицировался Мане
Швейцарская футбольная ассоциация сегодня сообщила о том, что Хердан Шакири сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
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После консультации с органами здравоохранения швейцарский исполнитель "Ливерпуля" находится на самоизоляции.
Напомним, что 2 октября пресс-служба "красных" объявила о положительном тесте на коронавирус у Садио Мане. Еще раньше инфицировался Тьяго Алькантара.
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Источник:Swiss FA
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