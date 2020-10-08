The Athletic: Манчестер Сити три раза безуспешно пытался продать Зинченко

Прошлым летом Александр Зинченко подписал с “Манчестер Сити” контракт на пять лет и получил 11-й номер. Однако позиции украинца в “Сити” продолжают оставаться непрочными.

В материале The Athletic “левый защитник как слепое пятно в Сити” рассказывается о самой проблемной позиции команды Гвардиолы. “Сити” изучал варианты с покупкой фулбека “Аякса” Николаса Тальяфико за 20 млн фунтов и сам аргентинец хотел бы перейти на “Этихад”, но переход не состоялся не в последнюю очередь из-за того, что “Сити” не смог найти новый клуб для Зинченко.

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Как пишет журналист The Athletic Сэм Ли, “Сити” не удалось продать или отправить в аренду Зинченко в трех из четырех летних трансферных окон. В 2017-м году аренда Зинченко в “Наполи” сорвалась, а в 2018-м он отказался переходить в “Вулверхэмптон”. Несмотря на новый контракт в прошлом году, “Сити” был рад его продать и в этом сезоне, но не смог этого сделать.

Может украинцу и удалось бы вернуть свою форму 100-очкового сезона “Сити” (2017/2018), но учитывая, что команда Гвардиолы стала играть гораздо хуже играть при контратаках соперника, слабости в игре в обороне Зинченко, Менди и Канселу скрывать больше не удастся, заключает автор.