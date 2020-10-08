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The Athletic: Манчестер Сити три раза безуспешно пытался продать Зинченко

Англия
(1 голосов)

Позиция левого защитника остается проблемной в Сити

The Athletic: Манчестер Сити три раза безуспешно пытался продать Зинченко
UA-Футбол
Новина українською

Прошлым летом Александр Зинченко подписал с “Манчестер Сити” контракт на пять лет и получил 11-й номер. Однако позиции украинца в “Сити” продолжают оставаться непрочными.

В материале The Athletic “левый защитник как слепое пятно в Сити” рассказывается о самой проблемной позиции команды Гвардиолы. “Сити” изучал варианты с покупкой фулбека “Аякса” Николаса Тальяфико за 20 млн фунтов и сам аргентинец хотел бы перейти на “Этихад”, но переход не состоялся не в последнюю очередь из-за того, что “Сити” не смог найти новый клуб для Зинченко.

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Как пишет журналист The Athletic Сэм Ли, “Сити” не удалось продать или отправить в аренду Зинченко в трех из четырех летних трансферных окон. В 2017-м году аренда Зинченко в “Наполи” сорвалась, а в 2018-м он отказался переходить в “Вулверхэмптон”. Несмотря на новый контракт в прошлом году, “Сити” был рад его продать и в этом сезоне, но не смог этого сделать.

Может украинцу и удалось бы вернуть свою форму 100-очкового сезона “Сити” (2017/2018), но учитывая, что команда Гвардиолы стала играть гораздо хуже играть при контратаках соперника, слабости в игре в обороне Зинченко, Менди и Канселу скрывать больше не удастся, заключает автор.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити (Англия) Александр Зинченко
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Комментарии (4)
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Лекарь (село Дарница)
08.10.2020 в 20:11
Вообще-то, если быть до конца объективным, нужно отметить, что родное амплуа у Зинченко вовсе не левый защитник. И попытка пристроить его на левый фланг обороны была не совсем удачной, хоть он и старался.
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+1
0
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
08.10.2020 в 19:55
Чемпионат Англии не для наших парней, ИТАЛИЯ вот где их место.
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0
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
08.10.2020 в 18:41
в Шахте уже ждут с распростертыми
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+1
-5
ещё не специалист (Кривой Рог)
08.10.2020 в 18:10
и никто не берет и МСити не нужен... Статус свободного и в Украину... дела как у Коноплянки...
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+1
-4


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