"Ага". Гвардиола односложно ответил по поводу будущего Зинченко в Манчестер Сити
"Горожане" ведут поиск левого защитника или нет?
Менеджер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о травме украинского футболиста Александра Зинченко. Цитирует испанского тренера Manchester Evening News.
"Вчера или позавчера он снова получил травму. Он только восстановился, но снова травмировался и выбыл на 2-3 недели. Останется ли он в клубе? Ага (прим. ред. UA-Футбол – "Yep" в оригинале)".
По информации источника, отсутствие Александра Зинченко подлило масла в огонь касательно разговоров о трансфере Николаса Тальяфико из нидерландского "Аякса". Пресса рассматривала футболиста голландского клуба как замену украинскому исполнителю.
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Источник:Manchester Evening News
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Комментарии (3)
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