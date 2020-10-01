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"Ага". Гвардиола односложно ответил по поводу будущего Зинченко в Манчестер Сити

Наши за границей
(3 голосов)

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"Ага". Гвардиола односложно ответил по поводу будущего Зинченко в Манчестер Сити
Новина українською

Менеджер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о травме украинского футболиста Александра Зинченко. Цитирует испанского тренера Manchester Evening News.

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"Вчера или позавчера он снова получил травму. Он только восстановился, но снова травмировался и выбыл на 2-3 недели. Останется ли он в клубе? Ага (прим. ред. UA-Футбол – "Yep" в оригинале)".

По информации источника, отсутствие Александра Зинченко подлило масла в огонь касательно разговоров о трансфере Николаса Тальяфико из нидерландского "Аякса". Пресса рассматривала футболиста голландского клуба как замену украинскому исполнителю.

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В статье: Хосеп Гвардиола Аякс (Амстердам) Манчестер Сити Александр Зинченко Николас Тальяфико
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Источник:
Manchester Evening News

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Комментарии (3)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
01.10.2020 в 12:03
Він сказав не Ага, а Уфа
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+2
-2
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genpet (Николаев)
01.10.2020 в 10:53
Частые травмы - плохой профессиональный подход к делу. Это и плохая физика и недостаточная разминка и разогрев перед тренировкой или игрой. Рано почувствовал себя звездой
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+2
-4
Alex Sunchez
01.10.2020 в 11:22
Судя по твоему комментарию тот же Цыганков, это самый непрофессиональный игрок упл. А какая физика и как проходит разминка в футболистов МС, это топ вообще. Как тебе то там работается в тренерском штабе МС?
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+2
-1


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