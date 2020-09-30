Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зинченко: Не могу показать максимум. Играя, буду вредить себе и команде
Игрок пропустит порядка трех недель
Хавбек
"На 4-й день после возвращения из сборной почувствовал дискомфорт и сошел с тренировки. Скан показал небольшое повреждение. Я сделал паузу на 5-7 дней. После этого вернулся к тренировкам, но боль не уходила.
МРТ показало, что я повредил приводящую мышцу. На восстановление уйдет около 3 недель. Я чувствую дискомфорт, потому не могу показать максимум. Играя, буду вредить себе и команде. Приняли решение, что надо восстановиться на 100%.
Штаб сборной в курсе. К сожалению, не смогу помочь команде в октябрьских матчах с Францией, Германией и Испанией. Буду переживать, болеть. Хочу пожелать удачи нашей сборной. Призываю болельщиков поддерживать команду, что бы ни случилось", – сказал Зинченко.
Напомним, что вместо Зинченко Андрей Шевченко