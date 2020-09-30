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Зинченко: Не могу показать максимум. Играя, буду вредить себе и команде

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Игрок пропустит порядка трех недель

Зинченко: Не могу показать максимум. Играя, буду вредить себе и команде
Новина українською

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко в эфире ТК "Футбол" прокомментировал свою травму, из-за которой он будет вынужден пропустить октябрьские матчи национальной команды.

"На 4-й день после возвращения из сборной почувствовал дискомфорт и сошел с тренировки. Скан показал небольшое повреждение. Я сделал паузу на 5-7 дней. После этого вернулся к тренировкам, но боль не уходила.

МРТ показало, что я повредил приводящую мышцу. На восстановление уйдет около 3 недель. Я чувствую дискомфорт, потому не могу показать максимум. Играя, буду вредить себе и команде. Приняли решение, что надо восстановиться на 100%.

Штаб сборной в курсе. К сожалению, не смогу помочь команде в октябрьских матчах с Францией, Германией и Испанией. Буду переживать, болеть. Хочу пожелать удачи нашей сборной. Призываю болельщиков поддерживать команду, что бы ни случилось", – сказал Зинченко.

Напомним, что вместо Зинченко Андрей Шевченко вызвал на сборы национальной команды Александра Зубкова из "Ференцвароша".

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В статье: Украина Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
ТК Футбол

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