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Рэшфорд стал кавалером Ордена Британской империи за борьбу с детским голодом

Англия
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Маркус отметился благим делом

Рэшфорд стал кавалером Ордена Британской империи за борьбу с детским голодом
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Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркус Рэшфорд стал кавалером Ордена Британской империи за борьбу с голодом среди детей.

Когда в марте началась пандемия коронавируса, и люди были вынуждены запереться по домам, британское правительство ввело бесплатные ваучеры на еду для школьников из неблагополучных семей. К лету эти ваучеры планировалось отменить, однако лобби 22-летнего Рэшфорда заставило премьер-министра Бориса Джонсона изменить свое решение и продлить программу на все каникулы.

Маркус сделал действительно большое дело, поддержав около 1.3 млн. школьников в стране — на питание каждого из них правительство тратило 15 фунтов в неделю, сообщает BBC. Кроме того, молодой футболист наладил сотрудничество с некоторыми из крупнейших пищевых брендов страны, чтобы дополнительно обеспечить нуждающихся детей питанием.

Старания Рэшфорда были оценены по достоинству королевой Елизаветой, которая включила Маркуса в свой ежегодный список наград. Звезде "красных дьяволов" был присужден самый младший рыцарский чин — MBE (Member of the Order of the British Empire).

"Я невероятно польщен и признателен. Будучи молодым темнокожим человеком из Уайтеншо, я никогда не думал, что стану MBE, тем более в 22 года. Это очень особенный момент для меня и моей семьи, но особенно для моей мамы, которая по-настоящему заслуживает награды.

Борьба за наших самых уязвимых детей далека от окончания", — заявил Рэшфорд.

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В статье: Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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