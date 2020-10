Рэшфорд стал кавалером Ордена Британской империи за борьбу с детским голодом

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркус Рэшфорд стал кавалером Ордена Британской империи за борьбу с голодом среди детей.

Когда в марте началась пандемия коронавируса, и люди были вынуждены запереться по домам, британское правительство ввело бесплатные ваучеры на еду для школьников из неблагополучных семей. К лету эти ваучеры планировалось отменить, однако лобби 22-летнего Рэшфорда заставило премьер-министра Бориса Джонсона изменить свое решение и продлить программу на все каникулы.

Маркус сделал действительно большое дело, поддержав около 1.3 млн. школьников в стране — на питание каждого из них правительство тратило 15 фунтов в неделю, сообщает BBC. Кроме того, молодой футболист наладил сотрудничество с некоторыми из крупнейших пищевых брендов страны, чтобы дополнительно обеспечить нуждающихся детей питанием.

Старания Рэшфорда были оценены по достоинству королевой Елизаветой, которая включила Маркуса в свой ежегодный список наград. Звезде "красных дьяволов" был присужден самый младший рыцарский чин — MBE (Member of the Order of the British Empire).