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Де Брюйне не ведет переговоров с Ман Сити о новом контракте
Стороны пока что заняли выжидательные позиции
Кевин Де Брюйне рассказал, как на самом деле обстоит ситуация с согласованием нового контракта с "Манчестер Сити".
На днях издание Daily Mail сообщило, что Де Брюйне близок к подписанию нового пятилетнего контракта, благодаря которому его зарплата превысит 300 тысяч фунтов в неделю плюс бонусы.
Действительно, 29-летний бельгиец открыт к продлению сотрудничества, однако никаких переговоров пока не ведется.
"Я очень счастлив в клубе. Я ни разу не разговаривал с клубом, поэтому я не знаю, почему люди говорят, что я согласился на что-либо.
Я всегда говорил каждому, что очень счастлив в клубе и чувствую себя комфортно. Если люди из клуба хотят поговорить со мной, я открыт к этому, а там станет видно. Но в данный момент ничего не произошло, поэтому я просто буду действовать по ситуации", — цитирует Де Брюйне Manchester Evening News.
Нынешний контракт Де Брюйне истекает в июле 2023 года.
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