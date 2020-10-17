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Сульшер взял на себя вину за плохой старт сезона в МЮ
Норвежец настолько уверен к непоколебимости своих позиций?
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер взял на себя вину за неудачный старт команды в новом сезоне.
В первых трех турах АПЛ команда набрала лишь 3 очка, в результате чего сейчас находятся в двух строчках от зоны вылета.
"Вам следует акцентировать внимание на мне, потому что это я главный тренер, и я несу ответственность. Я поднимаю свои руки, чтобы вы направили свой прожектор на меня. Прошлый сезон тоже начинался сложно для нас, из первых девяти матчей мы выиграли два.
Но если ты имеешь отношение к "Манчестер Юнайтед" как игрок или член тренерского штаба, ты привык к подобному. Ты должен обладать силой духа, и для меня этот период является очередной возможность доказать игрокам и донести до них, как сильно мы верим в них.
Нам важно сосредоточиться лишь на следующем матче, потому что я знаю, что эти игроки способны добиваться хороших результатов и подниматься по таблице", — цитирует Сульшера ESPN.
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