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Анчелотти: Не терпится узнать, насколько мы далеки от Ливерпуля
"Синие" единолично возглавляют таблицу после 4 туров
Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти считает, что дерби против "Ливерпуля" позволит реально оценить прогресс его команды.
К дерби с "Ливерпулем" "ириски" подходят в качестве единоличного лидера Премьер-Лиги, однако Анчелотти отлично понимает, что во многих аспектах игры "красные" по-прежнему лучше.
"Я хочу поблагодарить Юргена Клоппа, который назвал нас своим конкурентом. Быть конкурентом "Ливерпуля" — это очень хорошо для нас.
Но "Ливерпуль" выступает так успешно. Думаю, мы не слишком далеки от них, но все-таки далеки. И в субботу будет хорошая проверка того, насколько мы далеки.
Они — лучшие, они были лучше всех в прошлом сезоне, они являются одной из лучших команд в мире, так что это замечательное испытание", — цитирует Анчелотти Sky Sports.
Матч "Эвертон" – "Ливерпуль" пройдет сегодня. Игра начнется в 14:30.
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