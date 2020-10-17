Манчестер Сити - Арсенал 1:0. Тактическая ловушка Гвардиолы

Наставник "Арсенала" и бывший помощник Гвардиолы Микель Артета как никто другой должен был знать, что "горожане" умеют контролировать мяч ради контроля, создавая иллюзию своего преимущества, доминантного положения, но не владея этим самым безусловным преимуществом. Другими словами, "Ман Сити" превзошел "Арсенал" по всем показателям, кроме создания реальных голевых моментов, впрочем, хозяева могли себе позволить такую игру. Помог быстрый гол.

С первых минут "канониры" показали, что выбрали очень осторожную стратегию на противостояние, всей командой защищались и редко контратаковали. "Горожане" сейчас не в лучшей форме, но старались спрятать все свои слабости за ложной агрессивностью. На самом деле у подопечных Гвардиолы получалось долго перепасовываться перед штрафной Лено, делать скрытые выпады и возвращаться, в редких случаях эти комбинации заканчивались ударами.

Получилось создать два момента у хозяев – Марез и Агуэро не забили, а затем повезло открыть счет "Сити". После того, как Агуэро (явно голодный к футболу после лечения травмы) разогнал атаку, Марез пробил в голкипера, а Лено отбил мяч перед собой. Тут как тут оказался Стерлинг, добив снаряд в сетку.

Во второй половине первого тайма "Арсенал" попытался выровнять игру, однако атаковали "канониры" малыми силами. Великолепный шанс забить был у Сака, форвард оказался тет-а-тет перед голкипером и проиграл Эдерсону дуэль. До перерыва это была чуть ли не единственная возможность забить у гостей. Они позволяли хозяевам гнуть свою линию и пускать дым в глаза, и эта тактическая хитрость Гвардиолы сработала.

"Ман Сити" не так часто пыжился во втором тайме, сказывалась усталость и проблемы с формой, конечно, не хватало многих травмированных игроков. Всего две замены в игре сделал тренер. Тут же отметим, что на позиции левого защитника действовал Натан Ака, который, похоже, окончательно вытеснит Зинченко из основы, при всем уважении к Александру, но нидерландский игрок выглядел очень неплохо, и это всего лишь четвертая его игра за "горожан".

Опомнился "Арсенал" ближе к 70 минуте, когда терять уже было нечего, при этом и расшатать оборону соперника оказалось сложно. Обамеянг несколько раз брал игру на себя и шел на обострения, Пепе отметился несколькими ударами, не более того. Вышли на замены Нкетиа и Ляказетт, которые почти не усилили "Арсенал". Создалось впечатление, что "канониры" сами не верили в свои силы и манкунианцы были рады этому.

Как итог – вторая победа "Сити" в АПЛ, которая немного поправила положение вице-чемпиона в турнирной таблице. Для "Арсенала" это второе поражение (после неудачи в игре с "Ливерпулем"), но за счет трех побед команда Артеты остается в группе лидеров. Впрочем, все самое интересное нас ждет впереди. Пока это только начало и первые промежуточные итоги, как раз в октябре можно ждать, что команды наберут форму и покажут более содержательные и интересные матчи.

АПЛ. Пятый тур

Стадион: Этихад (Манчестер)

Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир)

Манчестер Сити - Арсенал Лондон 1:0

Голы: Стерлинг 23

Арсенал: 1. Лено, 2. Беллерин, 3. Тирни, 16. Холдинг, 6. Габриэл, 7. Сака, 8. Себальос, 34. Джака (Томас 83), 12. Виллиан (Ляказетт 69), 14. Обамеянг, 19. Пепе (Нкетиа 83).

Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 2. Уолкер, 3. Диаш, 6. Аке, 27. Канселу, 7. Стерлинг, 16. Родри, 20. Силва, 47. Фоден (Фернандиньо 89), 10. Агуэро (Гюндоган 65), 26. Марез.

Предупреждения: Родри 14, Канселу 63, Диаш 68, Аке 84 - Томас 90+3