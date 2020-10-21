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Озил отреагировал на непопадание в заявку Арсенала на сезон АПЛ

Англия
(3 голосов)

Месут расстроен

Озил отреагировал на непопадание в заявку Арсенала на сезон АПЛ
Новина українською

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил в своём "твиттере" выступил с обращением к болельщикам после решения клуба не включать его в заявку на нынешний сезон английской Премьер-лиги.

"Тяжело писать это обращение к болельщикам "Арсенала", за которых я играл последние несколько лет. Я глубоко разочарован тем, что не был заявлен на сезон Премьер-лиги. Подписывая новый контракт в 2018 году, я выразил преданность "Арсеналу" – клубу, который люблю. Грустно видеть, что мне не отвечают взаимностью. Всё это время я молчал, потому что сохранял оптимизм и верил, что получу шанс вернуться в состав.

Перед паузой в прошлом сезоне я был доволен своим развитием под руководством нашего нового тренера – Микеля Артеты. Мы отлично ладили, и, как мне кажется, я выступал на хорошем уровне. Но затем всё поменялось, и мне уже не позволили играть за "Арсенал".

Что ещё я могу сказать? Я по-прежнему ощущаю себя в Лондоне как дома, у меня всё ещё много друзей в команде, и я всё так же чувствую сильную привязанность к фанатам. Что бы ни произошло, я продолжу бороться за свой шанс и не позволю своему восьмому сезону в "Арсенале" завершиться таким образом. Обещаю, что решение клуба никак не повлияет на мой настрой. Я буду выкладываться на тренировках и всегда выступать против бесчеловечности и за справедливость", — написал Озил.

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В статье: Месут Озил Арсенал (Лондон)
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