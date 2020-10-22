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Сарри встретился с руководством Фиорентины
Фиалки неудачно стартовали в этом сезоне
Бывший главный тренер "Наполи", "Челси" и "Ювентуса" Маурицио Сарри встретился с руководством "Фиорентины", сообщает La Gazzetta dello Sport.
"Фиалки" всерьез рассматривают кандидатуру Сарри на замену Джузеппе Якини. При нем команда неуверенно стартовала в чемпионате Италии.
В настоящее время "Фиорентина" занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А, имея 4 очка в активе после четырех матчей. При этом в трех последних поединках "фиалки" заработали только 1 балл.
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