Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Кепа может отправиться в испанский клуб
На родине может вернуться на нормальный уровень
Кепа Аррисабалага всего за несколько лет успел стать самым дорогим вратарем в истории и главным неудачником АПЛ. Практически в каждой игре он привозит гол в свои ворота и давно перестал быть основным в "Челси".
Его спасти может "Севилья". Estadio Deportivo уверяет, что испанский клуб интересуется голкипером и может подписать его зимой. Однако речь будет идти об аренде.
Что интересно, "Севилья" играла против "Челси" на этой неделе в Лиге Чемпионов. Матч закончился со счетом 0:0, а Кепа провел всю игру на скамейке запасных.
За Аррисабалагу летом 2018-го заплатили 80 миллионов евро. В "Челси" он успел сыграть 98 матчей и пропустить 118 голов.
Популярное сейчас
- Лестер - Заря. Где и когда смотреть онлайн видеотрансляцию матча
- Поражение от Схатера, в самом легком матче группы, от команды, которая далеко не пройдет. Испанские СМИ – о провале Реала
- Экс-игрок Динамо и Шахтера назвал Марлоса "Дядькой Черномором"
- Заря объявила заявку на поединок с Лестером
- Прелестные жены Коноплянки и Зинченко прокатились на водных лыжах. ФОТО
- Соблазнительная жена яркого дебютанта сборной Украины. ФОТО