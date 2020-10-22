СМИ: Кепа может отправиться в испанский клуб

Кепа Аррисабалага всего за несколько лет успел стать самым дорогим вратарем в истории и главным неудачником АПЛ. Практически в каждой игре он привозит гол в свои ворота и давно перестал быть основным в "Челси".

Его спасти может "Севилья". Estadio Deportivo уверяет, что испанский клуб интересуется голкипером и может подписать его зимой. Однако речь будет идти об аренде.

Что интересно, "Севилья" играла против "Челси" на этой неделе в Лиге Чемпионов. Матч закончился со счетом 0:0, а Кепа провел всю игру на скамейке запасных.

За Аррисабалагу летом 2018-го заплатили 80 миллионов евро. В "Челси" он успел сыграть 98 матчей и пропустить 118 голов.