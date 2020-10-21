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Кепа, Менди… или Чех? Лэмпард рассказал, кто является первым вратарем Челси

Англия
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Петра заявили на сезон в АПЛ

Кепа, Менди… или Чех? Лэмпард рассказал, кто является первым вратарем Челси
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Менеджер "Челси" Фрэнк Лэмпард ответил на вопрос журналиста по поводу вратарской позиции в команде. Цитирует англичанина Sky Sports. Напомним, лондонцы заявили своего директора Петра Чеха на сезон в АПЛ – Фрэнк также прокомментировал данное решение.

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"Вратарь номер один? Сейчас это Менди, но все может измениться. Я счастлив наблюдать за игрой Эдуара, он показал свои лучшие качества и сумел отстоять на ноль в двух матчах".

"Включение Чеха в заявку обусловлено не романтикой – ему нравится поддерживать себе в форме. Мы сделали это на случай кризисной ситуации, ведь в экстремальных условиях "Челси" не найдет никого лучше Петра. Он продолжает передавать свой опыт нашим голкиперам. Коронавирус диктует свои правила. Не думаю, что он выйдет на поле – остается лишь следить за ситуацией".

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В статье: Петр Чех Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Кепа Аррисабалага Эдуар Менди
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