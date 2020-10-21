Кепа, Менди… или Чех? Лэмпард рассказал, кто является первым вратарем Челси

Менеджер "Челси" Фрэнк Лэмпард ответил на вопрос журналиста по поводу вратарской позиции в команде. Цитирует англичанина Sky Sports. Напомним, лондонцы заявили своего директора Петра Чеха на сезон в АПЛ – Фрэнк также прокомментировал данное решение.

"Вратарь номер один? Сейчас это Менди, но все может измениться. Я счастлив наблюдать за игрой Эдуара, он показал свои лучшие качества и сумел отстоять на ноль в двух матчах".