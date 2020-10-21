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Кепа, Менди… или Чех? Лэмпард рассказал, кто является первым вратарем Челси
Петра заявили на сезон в АПЛ
Менеджер "Челси" Фрэнк Лэмпард ответил на вопрос журналиста по поводу вратарской позиции в команде. Цитирует англичанина Sky Sports. Напомним, лондонцы заявили своего директора Петра Чеха на сезон в АПЛ – Фрэнк также прокомментировал данное решение.
"Вратарь номер один? Сейчас это Менди, но все может измениться. Я счастлив наблюдать за игрой Эдуара, он показал свои лучшие качества и сумел отстоять на ноль в двух матчах".
"Включение Чеха в заявку обусловлено не романтикой – ему нравится поддерживать себе в форме. Мы сделали это на случай кризисной ситуации, ведь в экстремальных условиях "Челси" не найдет никого лучше Петра. Он продолжает передавать свой опыт нашим голкиперам. Коронавирус диктует свои правила. Не думаю, что он выйдет на поле – остается лишь следить за ситуацией".
Clean sheet for Edouard Mendy on his Blues #UCL debut! ???? https://t.co/gxUW8qYnvO pic.twitter.com/Q8hSeG8jNm— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 21, 2020
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