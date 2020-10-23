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Why always me? Девять лет назад Ман Сити разгромил МЮ со счетом 6:1

Англия
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В тот день Манчестер был синим

Why always me? Девять лет назад Ман Сити разгромил МЮ со счетом 6:1
UA-Футбол
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В карьере Алекса Фергюсона было очень много взлетов и он вполне справедливо считается одним из лучших тренеров в истории. Однако хватало и провалов. Ровно девять лет назад, 23-го октября 2011-го, "МЮ" был уничтожен соседями по городу - "Ман Сити".

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Итоговой счет ужасающий для "Юнайтед" - 6:1. В тот день блистали все игроки "синего Манчестера" - дубль сделали Балотелли и Джеко, забивали Агуэо и Сильва. Гол престижа в исполнении Флетчера не решал совсем ничего.

Культовым также стало празднование в исполнении Балотелли, на майке которого была написана фраза "Why always me?". Итальянский форвард удивлялся, почему постоянно попадает в неприятности.

Тот сезон стал триумфальным для "горожан" - они выиграли чемпионский титул.

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В статье: Марио Балотелли Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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