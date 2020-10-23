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Why always me? Девять лет назад Ман Сити разгромил МЮ со счетом 6:1
В тот день Манчестер был синим
В карьере Алекса Фергюсона было очень много взлетов и он вполне справедливо считается одним из лучших тренеров в истории. Однако хватало и провалов. Ровно девять лет назад, 23-го октября 2011-го, "МЮ" был уничтожен соседями по городу - "Ман Сити".
Итоговой счет ужасающий для "Юнайтед" - 6:1. В тот день блистали все игроки "синего Манчестера" - дубль сделали Балотелли и Джеко, забивали Агуэо и Сильва. Гол престижа в исполнении Флетчера не решал совсем ничего.
It’s been exactly nine years since Manchester City hit six past Manchester United and @FinallyMario asked ‘Why always me?’ ???? pic.twitter.com/EUzkzK4ZEZ— Goal (@goal) October 23, 2020
Культовым также стало празднование в исполнении Балотелли, на майке которого была написана фраза "Why always me?". Итальянский форвард удивлялся, почему постоянно попадает в неприятности.
???? 9 Years Ago Today:— SPORF (@Sporf) October 23, 2020
???? @ManUtd 1-6 @ManCity ????
⚽ 22' @FinallyMario
⚽ 60' @FinallyMario
⚽ 69' @AgueroSergioKun
⚽ 90' @EdDzeko
⚽ 91' @21LVA
⚽ 93' @EdDzeko
???? 'Why Always Me?' was born. pic.twitter.com/BnVaYmLqPE
Тот сезон стал триумфальным для "горожан" - они выиграли чемпионский титул.
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