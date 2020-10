Why always me? Девять лет назад Ман Сити разгромил МЮ со счетом 6:1

В карьере Алекса Фергюсона было очень много взлетов и он вполне справедливо считается одним из лучших тренеров в истории. Однако хватало и провалов. Ровно девять лет назад, 23-го октября 2011-го, "МЮ" был уничтожен соседями по городу - "Ман Сити".

Итоговой счет ужасающий для "Юнайтед" - 6:1. В тот день блистали все игроки "синего Манчестера" - дубль сделали Балотелли и Джеко, забивали Агуэо и Сильва. Гол престижа в исполнении Флетчера не решал совсем ничего.

It’s been exactly nine years since Manchester City hit six past Manchester United and @FinallyMario asked ‘Why always me?’ ???? pic.twitter.com/EUzkzK4ZEZ