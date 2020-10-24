Гвардиола: У Вест Хэма огромное преимущество перед матчем с Сити

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что "Вест Хэм" имеет "огромное преимущество" относительно "горожан" в преддверии очного матча команд.

В отличие от "Вест Хэма", который всю неделю целенаправленно готовился к субботнему матчу на Лондонском стадионе, "Сити" пришлось сыграть с "Порту" в Лиге Чемпионов в минувшую среду.

"Именно поэтому данная лига всегда была сложной, и здесь каждый может проиграть где угодно. Когда это случается, у этого есть причина. Некоторые парни имеют семь или восемь дней на подготовку, и это становится огромным преимуществом для их команды. Будучи игроком или тренером, ты лишь можешь принять это и приспособиться к этому.

У всех команд, выступающих в еврокубках, есть эта проблема. Здесь безумное расписание для каждого. Возможно, в трех-четырех матчах подряд я бы и мог использовать один и тот же состав, но когда играешь в таком графике постоянно, ты вынужден делать изменения", — цитирует Гвардиолу Daily Star.