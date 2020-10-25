  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лэмпард: Челси лишили чистого пенальти в матче с МЮ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лэмпард: Челси лишили чистого пенальти в матче с МЮ

Англия
(1 голосов)

Фрэнк высказался о судействе во вчерашней игре

Лэмпард: Челси лишили чистого пенальти в матче с МЮ
Новина українською

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что его команда должна была получить пенальти в матче против "Манчестер Юнайтед".

Лэмпард возмущен, что рефери Мартин Аткинсон не получил подсказку из видеостудии после того, как защитник "Юнайтед" Харри Магуайр схватил Сезара Аспиликуэту в своей штрафной, сражаясь на втором этаже.

"Думаю, это чистый пенальти. Я не видел этого во время игры с места, где стоял. Рефери было сложно определить нарушение, но почему система VAR не дала ему сигнал? Система VAR не обратила должного внимания. Если бы рефери увидел, что там случилось, то назначил бы пенальти.

Мое разочарование в том, что с этого сезона рефери используют мониторы. Так и должно быть, потому что арбитр в поле должен брать ответственность на себя. По какой-то причине они перестали это делать, и я не понимаю, почему. Я не думаю, что рефери мог видеть этот силовой захват. Нужно было дать ему возможность посмотреть повтор. Если бы он увидел это по монитору, то назначил бы пенальти", — цитирует Лэмпарда Daily Mirror.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...