Лэмпард: Челси лишили чистого пенальти в матче с МЮ

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что его команда должна была получить пенальти в матче против "Манчестер Юнайтед".

Лэмпард возмущен, что рефери Мартин Аткинсон не получил подсказку из видеостудии после того, как защитник "Юнайтед" Харри Магуайр схватил Сезара Аспиликуэту в своей штрафной, сражаясь на втором этаже.

"Думаю, это чистый пенальти. Я не видел этого во время игры с места, где стоял. Рефери было сложно определить нарушение, но почему система VAR не дала ему сигнал? Система VAR не обратила должного внимания. Если бы рефери увидел, что там случилось, то назначил бы пенальти.

Мое разочарование в том, что с этого сезона рефери используют мониторы. Так и должно быть, потому что арбитр в поле должен брать ответственность на себя. По какой-то причине они перестали это делать, и я не понимаю, почему. Я не думаю, что рефери мог видеть этот силовой захват. Нужно было дать ему возможность посмотреть повтор. Если бы он увидел это по монитору, то назначил бы пенальти", — цитирует Лэмпарда Daily Mirror.