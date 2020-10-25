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АПЛ. Вулверхэмптон и Ньюкасл расходятся миром
Боевую концовку встречи выдали команды, а хозяева упустили победу
"Волки" сделали все возможное для победы, были периоды в игре, когда хозяева тотально доминировали и обстреливали ворота Дарлоу с любой удобной позиции. Тем не менее, футбол не является логичной игрой, да и ударам "Вулверхэмптона" не хватало точности. "Ньюкасл" выстоял и добыл ничью, хотя не обошлось без везения.
Открыть счет команда Нуну Санту смогла только на 80-й минуте, Педру навесил в штрафную, защитники неудачно выбили мяч и классный удар на подборе получился у Хименеса. Словно гвоздь он вколотил мяч в ворота гостей. Казалось бы, заслуженный успех.
Но на последних минутах "сороки" добавили, получилось сохранить силы и организовать несколько штурмов. Мерфи забил со штрафного, мастерски обвел "стенку" и "положил" мяч в самый угол. Патрисиу просто не достал мяч. Не всегда в футболе побеждает сильнейший, "вулвз" должны помнить об этом, да и "сороки" давно умеют выжимать максимум из минимума.
АПЛ. Шестой тур
Стадион: Молинью (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1
Голы: Хименес 81 - Мерфи 89
Вулверхэмптон: 11. Руй Патрисиу, 15. Боли, 16. Коуди, 22. Семеду, 32. Дендокер, 49. Кильман, 8. Невеш, 27. Саисс, 7. Педру, 9. Хименес, 10. Поденсе.
Ньюкасл: 26. Дарлоу, 18. Фернандес, 5. Шер, 6. Лассель, 12. Льюис, 16. Хендрик, 21. Фрэйзер, 24. Альмирон, 13. Уилсон К., 23. Мерфи, 10. Сент-Максимен.
Предупреждения: Альмирон 40
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