Англия
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Лестер победил Арсенал на выезде впервые с 1973 года
Серия без побед насчитывала 27 матчей
В матче 6-го тура АПЛ
Таким образом, "лисы" добыли свою первую гостевую победу над "пушкарями" с 1973-го года.
До сегодняшнего дня "Лестер" не мог на выезде переиграть "Арсенал" 27 матчей.
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Источник:Opta
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