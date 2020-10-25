Лестер победил Арсенал на выезде впервые с 1973 года

В матче 6-го тура АПЛ "Лестер" на выезде минимально обыграл лондонский "Арсенал" со счетом 1:0.

Таким образом, "лисы" добыли свою первую гостевую победу над "пушкарями" с 1973-го года.

До сегодняшнего дня "Лестер" не мог на выезде переиграть "Арсенал" 27 матчей.