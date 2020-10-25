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Лестер победил Арсенал на выезде впервые с 1973 года

Англия
(1 голосов)

Серия без побед насчитывала 27 матчей

Лестер победил Арсенал на выезде впервые с 1973 года
Новина українською

В матче 6-го тура АПЛ "Лестер" на выезде минимально обыграл лондонский "Арсенал" со счетом 1:0.

Таким образом, "лисы" добыли свою первую гостевую победу над "пушкарями" с 1973-го года.

До сегодняшнего дня "Лестер" не мог на выезде переиграть "Арсенал" 27 матчей.

Лестер победил Арсенал на выезде впервые с 1973 года - изображение 1
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В статье: Арсенал (Лондон) АПЛ Лестер Сити
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Источник:
Opta

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