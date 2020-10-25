АПЛ. Арсенал - Лестер 0:1. Игра нервов

Хозяева поля оказались лучше подготовленными к встрече - так казалось в первом тайме, и в большей части второго. На первых минутах хорошие моменты возникали у Ляказетта, Беллерина и Сака, интересные комбинации проводили подопечные Артеты, смелее бежали вперед. Достаточно высокий темп был в первом тайме, лондонцы постоянно нагнетали, а если возникала небольшая пауза, хозяева ее прерывали.

У "Лестера" можно отметить несколько моментов с участием Меддисона и Джастина, хотя в основном на обороне были сосредоточены гости. Время от времени проводили скоростные контратаки, но небольшими силами и часто использовали длинные передачи. Их умело перехватывали "канониры".

Конец первого тайма и начало второго снова были за "Арсеналом", возможно, это лучший их период встречи. Проблемой стала реализация моментов, раза в три-четыре больше по воротам стреляли лондонцы, но Сака, Ляказетт и Беллерин после паса Обамеянга не смогли забить. Верные шансы не использовали, а также выше всяких похвал сыграл Шмейхель.

Приблизительно в середине второго тайма "лисы" активизировались и стали смелее переходить центр поля. Сработали замены Роджерса. Добавил агрессии Варди, очень полезен оказался Ундер. Именно эти двое и организовали решающий гол. Прошел пас со своей половины поля, турецкий хавбек ворвался в штрафную и сделал удобный пас на Варди. Форварду оставалось в касание переправить мяч в сетку.

Заметно подсели подопечные Артеты в конце. Забитый гол тому подтверждение, откровенно в скорости защитники проигрывали "лисам". Замены Артеты оказались не такими эфективными, Пепе и Нкетиа приняли участие в нескольких относительно опасных комбинациях, не более того.

В компенсированное время Варди мог оформить дубль, с убойной позиции пробивал Джейми, пришло время спасать свою команду Лено. Все же второй мяч в ворота "Арсенала" был бы уже слишком. И так "канониры" остались без очков, проиграв "лисам" впервые с 1973-го и теперь застряв в середине турнирной таблицы - третье поражение в чемпионате и второе подряд. А вот "Лестер" прерывает серию из двух поражений в Премьер-лиге и выходит на четвертое место.

АПЛ. Шестой тур

Стадион: Эмирейтс (Лондон)

Главный судья: Крейг Поусон (Ноттингем)

Арсенал - Лестер 0:1

Голы: Варди 80

Арсенал: 1. Лено, 2. Беллерин, 3. Тирни (Нкетиа 81), 23. Луис (Мустафи 49), 6. Габриэл, 7. Сака (Пепе 65), 18. Томас, 8. Себальос, 34. Джака, 9. Ляказетт, 14. Обамеянг.

Лестер: 1. Шмейхель, 2. Джастин, 25. Ндиди, 6. Эванс, 28. Фукс, 27. Кастань, 3. Фофана, 8. Тилеманс, 15. Барнс (Ундер 75), 10. Мэддисон (Олбрайтон 85), 26. Прат (Варди 60).

Предупреждения: Беллерин 30, Ляказетт 57, Джака 90+5 - Фукс 32, Тилеманс 41, Фофана 52, Мэддисон 67, Эванс 74