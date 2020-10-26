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Экс-юниор Манчестер Сити скончался в 17 лет – есть версия, что он покончил с собой после ухода из академии
RIP, Джереми…
Бывший центбрек английского "Манчестер Сити" Джереми Вистен скончался в возрасте 17 лет. Пресс-служба "горожан" отреагировала на смерть экс-игрока, также свои соболезнования высказали Рахим Стерлинг и Эмерик Лапорт.
По неподтвержденной информации из английских СМИ и блогов, парень покончил с собой из-за депрессии после ухода из клуба.
"Семья "Манчестер Сити" опечалена новостями о кончине бывшего игрока академии Джереми Вистена. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его друзьям и семье. Наши мысли с вами в это трудное время", – написали представители клуба.
Horrible news... RIP young man ????????— Aymeric Laporte (@Laporte) October 25, 2020
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