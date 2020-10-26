"Арсенал смог забить гол, однако я не понимаю, какого черта он был отменен". Артета – о проигрыше Лестеру

Менеджер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал матча 6-го тура АПЛ с "Лестером" (0:1). Цитирует наставника "пушкарей" Sky Sports.

"В первом тайме мы контролировали ситуацию на поле и смогли забить гол, однако я не понимаю, какого черта он был отменен. Во втором тайме "Лестер" выжидал нашу ошибку и в одном из эпизодов мы действительно слишком сильно раскрылись".