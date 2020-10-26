Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Арсенал смог забить гол, однако я не понимаю, какого черта он был отменен". Артета – о проигрыше Лестеру
Экспрессия Микеля
Менеджер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал матча 6-го тура АПЛ с "Лестером" (0:1). Цитирует наставника "пушкарей" Sky Sports.
"В первом тайме мы контролировали ситуацию на поле и смогли забить гол, однако я не понимаю, какого черта он был отменен. Во втором тайме "Лестер" выжидал нашу ошибку и в одном из эпизодов мы действительно слишком сильно раскрылись".
"После пропущенного гола мы имели моменты, но много штрафных ударов было потрачено впустую".
Were Arsenal harshly disallowed a goal against Leicester on Sunday evening? ????— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 26, 2020
Mikel Arteta *is not* happy about it
Популярное сейчас
- Горняк-Спорт - Металлист 1925. Нестандартный подход к решению стандартной проблемы - прогноз на поединок
- "Роналду нарушил протокол, идет расследование". Министр спорта Италии – об отъезде Криштиану из Турина
- Днепровский Арамис. Игорь Йовичевич отреагировал на новое прозвище
- Вест Хэм - Манчестер Сити 1:1. Обзор матча и видео голов
- Ярмоленко в третий раз стал отцом. ФОТО
- Великолепное промо к миланскому дерби от сексуальной итальянской телеведущей. ФОТО