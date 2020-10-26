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"Арсенал смог забить гол, однако я не понимаю, какого черта он был отменен". Артета – о проигрыше Лестеру

Англия
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Экспрессия Микеля

"Арсенал смог забить гол, однако я не понимаю, какого черта он был отменен". Артета – о проигрыше Лестеру
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Менеджер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал матча 6-го тура АПЛ с "Лестером" (0:1). Цитирует наставника "пушкарей" Sky Sports.

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"В первом тайме мы контролировали ситуацию на поле и смогли забить гол, однако я не понимаю, какого черта он был отменен. Во втором тайме "Лестер" выжидал нашу ошибку и в одном из эпизодов мы действительно слишком сильно раскрылись".

"После пропущенного гола мы имели моменты, но много штрафных ударов было потрачено впустую".

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Лестер Сити
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