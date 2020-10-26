АПЛ. Тоттенхэм дожимает Бернли

Хозяева встречи очень неплохо выглядели в начале встречи, не только не уступали фавориту, но и порой превосходили его за счет настроя и характера. Вествуд, Барнс, Гудмундссон выделялись на поле и имели возможности огорчить Льориса. На 21-й минуте мяч даже побывал в воротах "Тоттенхэма", но перед тем как забить Барнс находился в офсайде.

Постепенно "шпоры" все же перехватили инициативу, Соссоко, Хьойбьерг и Лукас Моура стали выигрывать дуэли в середине поля. Хотя долго в тени находились лидеры команды - Кейн и Сон Мин, поэтому и настоящих опасных моментов "Хотспур" долго не мог создать.

У "Бернли" был отменный шанс забить в конце первого тайма - Вествуд стрелял из убойной позиции, чудо-сейв совершил Льорис. А вот сразу после перерыва подопечные Моуриньо бросились вперед, брал игру на себя Кейн, затем свои фирменные рывки к воротам соперника стал совершать Сон Мин. Именно Сон Мин и должен был забивать в середине второго тайма, в последний момент защитник заблокировал удар.

И все же корейский легионер сделал свое дело. Великолепный получился гол - навес с углового, Кейн головой скинул мяч на партнера и Сон Мин головой с близкого расстояния переправил мяч в сетку. Стоит отметить, что "Бернли" не расчитал сил и немного подсел в конце встречи.

На последних минутах команды еще обменялись атаками, но уже без остроты. Гости играли по счету, а хозяевам не хватало класса и сил. Всего одно очко у команды Шона Дайча и не очень хорошие перспективы, "Бернли" находится в зоне вылета. А "Тоттенхэм" выходит на пятое место, в следующем туре "шпоры" сыграют с "Брайтоном".

АПЛ. Шестой тур

Стадион: Терф Мур (Бернли)

Главный арбитр: Майкл Оливер

Бернли - Тоттенхэм 0:1

Голы: Сон Мин 76

Бернли: 1. Поуп, 2. Лоутон, 3. Тейлор, 5. Тарковски, 28. Лонг, 8. Браунхилл, 18. Вествуд, 7. Гудмундссон (Родригес 84), 10. Барнс, 11. Макнил, 9. Вуд.

Тоттенхэм: 1. Льорис, 2. Доэрти, 4. Алдервейрелд, 15. Дайер, 33. Дэвис, 5. Хьойбьерг, 17. Сиссоко, 27. Лукас Моура (Ламела 57), 28. Ндомбеле (Ло Чельсо 78), 7. Сон Мин (Родон 90+3), 10. Кейн.

Предупреждения: Браунхилл 2, Лонг 80