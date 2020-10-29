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Моуриньо: Я хотел бы иметь репутацию Бэйла и четыре титула Лиги чемпионов

Англия
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Жозе на связи

Моуриньо: Я хотел бы иметь репутацию Бэйла и четыре титула Лиги чемпионов
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Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью прокомментировал слухи о плохой репутации полузащитника "шпор" Гарета Бэйла. Валлиец принадлежит мадридскому "Реалу" и выступает за клуб из Англии на правах аренды.

"Репутация – это одно дело, а факты – совсем другое. Я хотел бы иметь его репутацию и четыре титула Лиги чемпионов. У меня всего два.

Факты о Гарете таковы, что он оказал влияние на "Реал". После его трансфера "сливочные" выиграли четыре Лиги чемпионов за пять сезонов.

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Он очень много работает и подходит к своей оптимальной форме. Я думаю, что в матче с "Антверпеном" мы сможем увидеть Гарета на хорошем уровне. Надеюсь, он будет летать, потому что Бэйл очень много работает", – цитирует Моуринью Daily Mail.

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В статье: Гарет Бэйл Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон)
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