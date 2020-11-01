Ливерпуль может решить проблему с ЦЗ, подписав оборонца Аякса

"Ливерпуль" добавил Перра Схюрса в свой шорт-лист игроков по укреплению позиции центрального защитника в январе.

Никого не пригласив на замену Деяну Ловрену летом и затем потеряв с травмой Виргила Ван Дейка, чемпионы Премьер-Лиги просто обязаны выйти на трансферный рынок в январе для укрепления проблемной позиции.

С переходом в "Ливерпуль" связывают Калиду Кулибали из "Наполи" и Дайо Упамекано из "РБ Лейпциг", однако Daily Mirror в эксклюзивном материале утверждает, что "красные" могут сделать ставку на менее звездного защитника. Речь про 20-летнего Схюрса, который закрепился основным игроком "Аякса" после отъезда в "Ювентус" Маттейса Де Лигта.

В 2017 году, будучи 17-летним юношей, Схюрс побывал на просмотре в "Ливерпуле", а всего лишь полторы недели назад сыграл против команды Юргена Клоппа в Лиге Чемпионов и сделал это очень достойно. Добавим, что интерес к Перру также приписывают "Барселоне" и «Ювентусу".