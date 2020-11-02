АПЛ. Фулхэм справляется с Вест Бромвичем

Хороший первый тайм провели хозяева, создав с полдесятка голевых моментов и два из них реализовав. Сначала Рид пробил головой после скидки Митровича, защитники лишь наблюдали, как "дачники" перепасовываются в их штрафной. А на 30-й минуте у Айна получился великолепный удар издали точно в девятку - снова ассист на счету Митровича.

Во втором тайме "дрозды" больше атаковали (возможно, так решили хозяева и отдали инициативу), но моментов у "Вест Бромвича" было немного. Одна из худших атакующих линий в Премьер-лиге у команды Билича. Забить так и не получилось, соответственно проиграли "дрозды" и опустились в зону вылета. А "Фулхэм" наоборот - выбрался на 17-е место, которое до игры занимал "Вест Бромвич".

АПЛ. Седьмой тур

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон)

Фулхэм - Вест Бромвич 2:0

Голы: Райд 27, Айна 30

Фулхэм: 1. Ареола, 5. Андерсен, 16. Адарабиойо, 34. Айна, 33. Робинсон, 10. Кэрни, 14. Райд, 18. Лемина, 29. Замбо-Ангисса, 9. Митрович, 19. Лукман.

Вест Бромвич: 1. Джонстон, 2. Ферлонг, 6. Аджайи, 14. Таунсенд, 20. Иванович, 18. Галлахер, 8. Ливермор, 11. Диангана, 17. Кровинович, 12. Перейра, 29. Ахирн-Грант.

Предупреждения: Райд 55, Лукман 57, Рид 83 - Галлахер 47, Сойерс 69