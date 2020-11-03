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The Telegraph: Манчестер Сити предложит Месси предварительный контракт в январе

Англия
(1 голосов)

"Горожане" не отступают

The Telegraph: Манчестер Сити предложит Месси предварительный контракт в январе
Новина українською

"Манчестер Сити" может согласовать с капитаном каталонской "Барселоны" Лионелем Месси предварительный трудовой договор уже в январе 2021 года – об этом сообщает издание The Telegraph.

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По информации источника, у европейских клубов, в том числе и у "Манчестер Сити", есть возможность урегулировать условия будущего контракта Лионеля до выборов президента "Барселоны". Отмечается, что Месси не планирует обсуждать варианты продолжения своей карьеры с боссами "сине-гранатовых" до конца сезона.

Напомним, в прошлое трансферное окно Лео хотел покинуть клуб, однако позже решил остаться в Каталонии.

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В статье: Лионель Месси Барселона Манчестер Сити
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Источник:
Telegraph

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Комментарии (4)
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землянин
03.11.2020 в 14:30
Уйти нельзя остаться - 2
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0
0
oda1979 (Запорожье)
03.11.2020 в 14:26
Оно и не удивительно.. 300 лямов бюджета надо урезать. Меська насторожился:))
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0
-1
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Инспектор ( )
03.11.2020 в 13:53
Лео пока не получит совет из Монреаля, никаких контактов с другими клубами иметь не будет
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+2
-2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.11.2020 в 14:05
А погремуха "инспектор" - это академическое написание? Как KIEV ? Или литературно упрощённое?
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+1
-2


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