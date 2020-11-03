The Telegraph: Манчестер Сити предложит Месси предварительный контракт в январе

"Манчестер Сити" может согласовать с капитаном каталонской "Барселоны" Лионелем Месси предварительный трудовой договор уже в январе 2021 года – об этом сообщает издание The Telegraph.

По информации источника, у европейских клубов, в том числе и у "Манчестер Сити", есть возможность урегулировать условия будущего контракта Лионеля до выборов президента "Барселоны". Отмечается, что Месси не планирует обсуждать варианты продолжения своей карьеры с боссами "сине-гранатовых" до конца сезона.

Напомним, в прошлое трансферное окно Лео хотел покинуть клуб, однако позже решил остаться в Каталонии.