Извинения и компенсация. Экс-защитник Ливерпуля выиграл дело у WADA

Защитник "Кристал Пэлас" Мамаду Сако смог выиграть дело у WADA. Об этом сообщают английские СМИ.

В 2016-м году, когда француз играл за "Ливерпуль", защитник был ошибочно отстранен на 30 дней. Из-за этого, Мамаду не сыграл в финале Лиги Европы, а также на домашнем Евро.

Позже его оправдали, так как якобы запрещенное средство, хигенамин, фактически не находился в списке WADA. Француз получит извинения и финансовую компенсацию.

