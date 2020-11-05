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Ван Перси: Истанбул перебегал МЮ
Футболист недоволен игрой красных
Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Робин ван Перси поделился мыслями об игре "красных дьяволо" в матче Лиги чемпионов с "Истанбулом" (1:2).
"Им не хватало самоотдачи. В мое время в "МЮ" сэр Алекс Фергюсон сказал: "Я не против проиграть, пока моя команда работает не меньше, чем соперник. Я хочу видеть, как вы полностью выкладываетесь как в атаке, так и в защите".
Я почти уверен, что "Истанбул" перебегал "Манчестер Юнайтед". Такого не должно быть ни в одном матче. Речь не об уровне или качестве игроков. Нужно выкладываться, выходить на матчи сосредоточенным на 100%", – сказал ван Перси в эфире BT Sport.
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