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Ван Перси: Истанбул перебегал МЮ

Англия
(1 голосов)

Футболист недоволен игрой красных

Ван Перси: Истанбул перебегал МЮ
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Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Робин ван Перси поделился мыслями об игре "красных дьяволо" в матче Лиги чемпионов с "Истанбулом" (1:2).

"Им не хватало самоотдачи. В мое время в "МЮ" сэр Алекс Фергюсон сказал: "Я не против проиграть, пока моя команда работает не меньше, чем соперник. Я хочу видеть, как вы полностью выкладываетесь как в атаке, так и в защите".

Я почти уверен, что "Истанбул" перебегал "Манчестер Юнайтед". Такого не должно быть ни в одном матче. Речь не об уровне или качестве игроков. Нужно выкладываться, выходить на матчи сосредоточенным на 100%", – сказал ван Перси в эфире BT Sport.

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В статье: Робин ван Перси Манчестер Юнайтед
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