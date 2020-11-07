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Игроки МЮ хотят видеть Почеттино на посту главного тренера команды – СМИ

Англия
(1 голосов)

Устали от Сульшера?

Игроки МЮ хотят видеть Почеттино на посту главного тренера команды – СМИ
Новина українською

Раздевалка "Манчестер Юнайтед" поддерживает идею о приглашении Маурисио Почеттино на место Оле Гуннара Сульшера.

На текущей неделе в прессе появилась информация, что "Юнайтед" уже установил контакт с представителями Почеттино насчет возможного прихода Маурисио на должность главного тренера. Ожидается, что "красные дьяволы" примут решение насчет того, уволить или оставить Сульшера, во время ближайшего международного перерыва, до которого "Юнайтед" остается сыграть лишь матч против "Эвертона".

Как сообщает Daily Mirror, на сторону посматривает не только руководство "Юнайтед", но и игроки, которые воодушевлены перспективой поработать с Почеттино. Сам Маурисио находится без клуба уже год и отчаянно жаждет вернуться к работе. На "Олд Траффорд" чувствуют, что могут упустить аргентинского специалиста, если промедлят с решением.

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В статье: Маурисио Почеттино Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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Комментарии (3)
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Инспектор ( )
07.11.2020 в 12:14
Во дают, а раньше поддерживали Сульшера
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Serega1111 (Киев)
07.11.2020 в 12:15
Сколько же можно его поддерживать. Балаболит хорошо, а результаты - ни к черту
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-2
Ten0N (Leopolis)
07.11.2020 в 12:24
Потому что в уоманде больше половины сочтава пассажиры зажравшиеся.
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