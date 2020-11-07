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Хамес: Анчелотти продолжил верить в меня, несмотря ни на что

Англия
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Колумбиец поблагодарил наставника за веру

Хамес: Анчелотти продолжил верить в меня, несмотря ни на что
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Плеймейкер "Эвертона" Хамес Родригес поделился мнением о главном тренере команды Карло Анчелотти.

Напомним, ранее колумбиец выступал у папы Карло в "Реале" и "Баварии", после чего последовал за наставником в "Эвертон", присоединившись к "ирискам" летом.

"Эвертон" и Анчелотти поверили в меня, когда не верил никто. Я буду всегда благодарен клубу и Карло. Вот почему я стараюсь отдавать все силы в каждой игре, стараюсь играть на самом высоком уровне. Я хочу это делать ради клуба.

С Анчелотти очень легко. Он знает, как относиться к игрокам и как извлекать из них потенциал. Именно поэтому он работал с великими клубами, и теперь мы рассчитываем, что в этом новом проекте он добьется экстраординарных успехов", — цитирует Хамеса Goal.

На счету Хамеса 3 гол и 3 ассиста в 6 матчах АПЛ. В среднем за игру он отдает 2.8 паса под удар за игру – с запасом лучший показатель в составе "ирисок".

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В статье: Карло Анчелотти Хамес Родригес Эвертон (Ливерпуль)
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