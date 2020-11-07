Хамес: Анчелотти продолжил верить в меня, несмотря ни на что

Плеймейкер "Эвертона" Хамес Родригес поделился мнением о главном тренере команды Карло Анчелотти.

Напомним, ранее колумбиец выступал у папы Карло в "Реале" и "Баварии", после чего последовал за наставником в "Эвертон", присоединившись к "ирискам" летом.

"Эвертон" и Анчелотти поверили в меня, когда не верил никто. Я буду всегда благодарен клубу и Карло. Вот почему я стараюсь отдавать все силы в каждой игре, стараюсь играть на самом высоком уровне. Я хочу это делать ради клуба.

С Анчелотти очень легко. Он знает, как относиться к игрокам и как извлекать из них потенциал. Именно поэтому он работал с великими клубами, и теперь мы рассчитываем, что в этом новом проекте он добьется экстраординарных успехов", — цитирует Хамеса Goal.