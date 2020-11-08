АПЛ. Вест Бромвич - Тоттенхэм 0:1. Кейн забивает и выводит шпор на первое место

Груз отвественности за результат довлел над гостями, конечно, больше они атаковали и владели преимуществом, порой тотальным преимуществом. Забить долго "шпоры" не могли, Сон Мин, Регилон и все тот же Кейн не могли распечатать ворота Джонстона. Стоит признать, что и у хозяев было несколько отменных моментов, все могло завершиться в пользу "Вест Бромвича". Галлахер и Ахирн-Грант не реализовали свои шансы.

Порой игра успокаивалась, "дрозды" делали все возможное, чтобы сбить агрессивный настрой гранда. Не брезговали и тем, чтобы придержать мяч. А "Тоттенхэму" необходима была передышка. Но если брать в общем, то больше для победы сделали гости и заслужили три очка.

В последней трети противостояния команда Моуриньо стала рисковать и буквально прижала соперника к воротам. Напряжение возросло и с ним лучше справились более опытные лондонцы. В конце концов Доэрти навесил на Кейна, который мастерски выиграл верховую борьбу у защитника и голкипера и головой перевел мяч в сетку.

Не факт, что "Тоттенхэм" по окончании тура останется на первом месте, но где-то рядом уж точно. Для "Хотспур" это хорошая возможность почувствовать забытый вкус лидерства, соперничества за самые высокие позиции. В следующем туре "шпор" ждет настоящее испытание в матче с "Ман Сити", положительный момент, что команда Моуриньо будет находиться выше, чем вице-чемпион в турнирной таблице и постарается играть с позиции силы.

АПЛ. 8-й тур

Стадион: Хоторнс (Вест Бромвич)

Главный судья: Е. Медли (Ланкашир)

Вест Бромвич - Тоттенхэм 0:1

Голы: Кейн 88

Вест Бромвич: 1. Джонстон С., 2. Ферлонг, 5. Бартли, 6. Аджайи, 14. Таунсенд К., 27. О`Ши Д., 18. Галлахер К., 8. Ливермор, 17. Кровинович, 7. Робинсон К., 29. Ахирн-Грант.

Тоттенхэм: 1. Льорис, 2. Доэрти, 3. Регилон, 4. Алдервейрелд, 15. Дайер, 5. Хейбьерг, 17. Сиссоко М., 28. Ндомбеле, 7. Сон Мин, 9. Бэйл, 10. Кейн.

Предупреждение: Бартли 44