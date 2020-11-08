АПЛ. Лестер - Вулверхэмптон 1:0. Спорный пенальти и смена лидера

Плотность в турнирной таблице подогревает интригу в борьбе за лидерство в Премьер-лиге. Два часа назад "Тоттенхэм" вышел на первое место, минимально 1:0 обыграв "Вест Бромвич". Теперь "Лестер" с таким же счетом справился с "Вулверхэмптоном" и на одно очко обошел "шпор". И это еще "Ливерпуль" не сыграл свой матч.

Успех "лисам" принес пенальти на 15-й минуте, довольно неоднозначный, мяч попал в руку Килману, но расстояние до руки было не более двух метров. Арбитр долго смотрел ВАР и все же указал на точку. Варди спокойно переиграл Патрисиу. Затем Тилеманс заработал более очевидный пенальти, обошлось без видеоповторов, арбитр сразу увидел фол. Тут уже Варди решил пробить по центру и Патрисиу ногами отбил мяч.

Интрига продержалась до финального свистка, "волки" порой перехватывали инициативу и создали хозяевам много проблем, вот только Аит-Нури, Хименес и Поденса свои моменты не реализовали. Сама игра получилась напряженной и непредсказуемой, голевых моментов было предостаточно, странно, что команды больше не забивали.

"Лестер" малой кровью добыл три очка, в то же время "лисы" напоминали самих себя, когда в чемпионском сезоне четыре года назад добывали подобные победы. В следующем туре команда Роджерса сдаст экзамен самому "Ливерпулю". Вот будет настоящее испытание. Не менее сложный календарь и у "Вулверхэмптона", в следующих трех турах как на подбор все соперники из лидирующей группы.

АПЛ. 8-й тур

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер)

Лестер - Вулверхэмптон 1:0

Голы: Варди 15 (пен.)

На 39-й минуте не забил пенальти Варди

Лестер: 1. Шмейхель, 2. Джастин, 6. Эванс, 28. Фукс, 3. Фофана, 56. Томас, 8. Тилеманс, 24. Менди, 10. Мэддисон, 26. Прат, 9. Варди.

Вулверхэмптон: 11. Руй Патрисиу, 15. Боли, 16. Коуди, 22. Семеду, 32. Дендокер, 49. Килман, 3. Аит-Нури, 8. Невеш, 7. Педру, 9. Хименес, 10. Поденсе.