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Анчелотти хочет вернуть Кина с ПСЖ в зимнее трансферное окно
Игрок повысит конкуренцию
Нападающий "Эвертона" Мойзе Кин, который нынешний сезон начал в аренде в "ПСЖ", зимой может вернуться в Англию, сообщает The Athletic.
По данным источника, 20-летний итальянец, который должен доиграть сезон во Франции до конца, в скором времени вернется в расположение "ирисок". Карло Анчелотти хочет вернуть форварда, чтобы повысить конкуренцию. Парижане же получат 2 миллиона евро неустойки.
В нынешнем сезоне Лиги 1 Кин провел 4 матча, в которых забил 3 мяча.
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