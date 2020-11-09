Анчелотти хочет вернуть Кина с ПСЖ в зимнее трансферное окно

Нападающий "Эвертона" Мойзе Кин, который нынешний сезон начал в аренде в "ПСЖ", зимой может вернуться в Англию, сообщает The Athletic.

По данным источника, 20-летний итальянец, который должен доиграть сезон во Франции до конца, в скором времени вернется в расположение "ирисок". Карло Анчелотти хочет вернуть форварда, чтобы повысить конкуренцию. Парижане же получат 2 миллиона евро неустойки.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Кин провел 4 матча, в которых забил 3 мяча.